Якутянин жестоко расправился с любовником своей жены

Прокурор Томпонского района Якутии совместно со старшим прокурором уголовно-судебного отдела прокуратуры республики поддержали государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. В. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Уголовное дело рассмотрено с участием присяжных заседателей.

В суде установлено, что подсудимый в декабре 2018 года, находясь в п. Хандыга, с использованием ножа, напильника и кухонного топорика, взломал дверь и проник в квартиру гр. П., где обнаружив его со своей супругой, нанес ему ножом не менее 9 ударов в грудную клетку, живот, голову и другие части тела. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался в учреждении здравоохранения.

В ходе рассмотрения уголовного дела государственными обвинителями коллегии присяжных заседателей представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие виновность подсудимого в совершенном преступлении.

По результатам рассмотрения уголовного дела, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговором Томпонского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.