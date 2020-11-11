Якутянин жестоко поступил с бывшей женой

Прокуратура Усть-Майского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

В суде установлено, что подсудимый, проживая совместно со своей бывшей супругой, в результате личных неприязненных отношений, выразившихся в том, что ею сообщено в правоохранительные органы об употреблении им наркотических средств, нанес ей телесные повреждения и после того, как женщина попыталась вызвать сотрудников полиции, отобрал у неё телефон и закрыл входную дверь на замок.

В дальнейшем потерпевшая пыталась выйти из квартиры через окно, но была схвачена злоумышленником за волосы. Продолжая свои противоправные действия, обвиняемый связал женщину и заклеил рот скотчем, полностью ее обездвижив.

Через некоторое время мужчина освободил бывшую супругу и, убедившись, что она не покинет жилое помещение уснул, после чего женщина выбралась из квартиры через окно и сообщила о произошедшем в полицию.

В суде подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя и с учетом вынесенного приговора по другому его уголовному делу, мужчина приговорен по совокупности преступлений к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.