Якутянин завоевал путевку на чемпионат Европы по боевому самбо

Самбист из Якутии Валерий Ергалов выступил на чемпионате России, где занял почетное второе место и теперь в мае будет представлять сборную страны на чемпионате Европы. Как сообщил сам спортсмен, он провел пять поединков, уступив лишь в финале, передает ЯСИА.

«Провел пять поединков вместе с финалом, четыре из них выиграл, уступил в борьбе за золото представителю Дагестана. Я представил сборную Якутии в весе до 58 кг. Был 41 участник, большая конкуренция, бои прошли нормально, главное — без травм, готов дальше работать. Меня пригласили в сборную России — победитель соревнования должен ехать на чемпионат мира, а второй призер на Европу», — рассказал ЯСИА Валерий Ергалов.

Спортсмен занимается в Якутске под руководством тренера Вячеслава Литавина. На прошедшем соревновании в Екатеринбурге в первой схватке якутянин одолел двукратного чемпиона мира, затем двух самбистов из Дагестана, а за выход в финал — тувинца. В финале Ергалов уступил лишь еще одному самбисту из Дагестана.

Перед чемпионатом Европы, который состоится в мае этого года, Ергалов пройдет учебно-тренировочные сборы с командой России.