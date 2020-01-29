Якутянин завоевал две медали турнира Mad Wave Challenge



Алексей Лапшин взял золото и серебро.

25-26 января в Санкт-Петербурге состоялся второй этап соревнований по плаванию «Mad Wave Challenge-2020», который открывает российскую серию стартов этого турнира. На дорожках центра водных видов спорта «Невская волна» встретились 1100 участников 10-14 лет, представляющих команды из 32 регионов России, а также спортсмены из Украины, Беларуси и Польши.

Кандидат в мастера спорта России, воспитанник республиканской специализарованной школы плавания Якутска Алексей Лапшин стал победителем в заплыве на короткой дистанции 50 м брассом. Он показал отличный результат в 00:31:17. Медаль серебряного достоинства 14-летний якутянин добыл также в плавании на 50 м вольным стилем со временем 00:24:75.

Тренерами спортсмена являются Виктория Гринь и Олег Лапшин.