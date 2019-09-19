Якутянин зашел на сайт и лишился денег

Так, житель Алданского района лишился денег, пытаясь купить авиабилеты в интернете по маршруту «Якутск-Омск». Мужчина нашёл в интернете объявление о продаже авиабилетов известной авиакомпании по выгодным ценам. Заполнив на сайте анкетные данные, потерпевший ввел номер своей банковской карты, CVV-код, а также код, который был выслан на абонентский номер для подтверждения операции. Через некоторое время с его счета были списаны более 57 000 рублей, но никаких подтверждений о покупке авиабилетов он не получил. Тогда мужчина понял, что его обманули.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны и покупайте авиабилеты только на проверенных и официальных сайтах. Подозрительно низкие цены на авиабилеты должны вас насторожить. Также обман на авиабилетах можно распознать, если среди вариантов платежа отсутствует оплата кредитной картой. Обычно мошенники предлагают заплатить за перелет электронными деньгами или прямым переводом на карту, предпочитая не связываться с банками, поскольку в таком случае, их легче будет поймать.