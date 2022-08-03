Якутянин заплатит крупный штраф за перевозку людей на неисправной машине

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Житель Намского района предстал перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Он возил пассажиров на неисправном автомобиле и заплатит за это 50 тысяч рублей штрафа.

«В марте 2022 года в целях извлечения дополнительной выгоды мужчина перевез в 8-местном автомобиле 12 пассажиров, 4 из которых, в том числе 1 несовершеннолетний, в отсутствие мест перевозились на неприкрепленных раскладных металлических стульях и деревянной тумбе. При досмотре автомобиля сотрудники полиции установили, что он имеет неисправную тормозную систем», — сообщили в прокуратуре республики.

Подсудимый вину признал в полном объеме. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 50 тысяч рублей.