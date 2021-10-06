Якутянин заплатил за сказку 1 655 589 рублей

Мошенники продолжают обманывать якутян на крупные суммы. 53-летний житель г. Якутска столкнулся с мошенничеством, желая вывести денежные средства из иностранного банка.

Днем ему позвонил мужчина, который представился сотрудником юридической фирмы и предложил помощь в выводе 13 000 долларов, которые якобы лежат на его счету в иностранном банке. Предложение его заинтересовало. Тогда «сотрудник компании» через мессенджер отправил договор об оказании юридических услуг, а мужчина в свою очередь направил реквизиты своего банковского счета для получения денежных средств.

Затем его попросили оплатить страховку, что он сделал и перевел им 29 000 рублей. Далее под различными предлогами «сотрудники компании» требовали оплату за те или иные услуги. Потерпевший в течение 10 дней переводил различные суммы, думая, что это принесет ему большую прибыль. По факту же деньги просто уходили на счета мошенников.

После всех операций банк заблокировал карту пользователя с подозрением на мошеннические действия, только тогда мужчина обратился в свой банк, где ему объяснили, что он попался на уловки мошенников. Таким образом, путем обмана у него похитили 1 655 589 рублей.

Уважаемые граждане! Остерегайтесь различных сомнительных инвестиционных проектов, брокерских организаций. Не переходите по неизвестным ссылкам и не регистрируйтесь на подозрительных сайтах. Никогда не сообщайте полные данные ваших банковских карт и не спешите перечислять все имеющиеся денежные средства посторонним лицам. Проявляйте в общении с незнакомцами бдительность и осторожность!