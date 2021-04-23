Якутянин задолжал детям более 1,3 млн рублей алиментов

Прокуратура Сунтарского района Якутии провела проверку соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.

Установлено, что местный житель на основании решения суда обязан оплачивать алименты на содержание 2 малолетних детей.

Однако мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов, продолжил в отсутствие уважительных причин уклоняться от исполнения возложенных на него судом обязанностей по содержанию детей. Сумма его задолженности по алиментным обязательствам составила свыше 1,3 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.