Жуткое происшествие в Якутии

Житель Сунтарского района избил битой непрошенного гостя. От примененного им «аргумента» потерпевший скончался в больнице.

Старшим следователем Нюрбинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в селе Сунтар завершено расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего жителя Сунтарского района в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что ночью 13 июля 2019 года потерпевший в состоянии алкогольного опьянения явился к своему знакомому домой и попросил спиртное. В ответ хозяин жилища, который также находился в состоянии опьянения, попросил его уйти и закрыл дверь дома. На этой почве между мужчинами возникла ссора, в ходе которой нежданный гость ударил хозяина дома в лицо и скрылся.

Решив наказать обидчика, владелец жилья сел в свой автомобиль и отправился на его поиски. Однако мирного диалога между мужчинами не получилось. В ходе конфликта хозяин автомашины достал из салона бейсбольную биту и, догнав убегающего приятеля, нанес ею множественные удары по различным частям его тела, в том числе по голове. После этого обвиняемый уехал к себе домой.

Утром потерпевший был обнаружен в летнем домике своих родственников и госпитализирован в медучреждение, где скончался от черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый был задержан и по ходатайству заместителя руководителя следственного отдела заключен под стражу. В ходе предварительного расследования он свою вину в совершенном преступлении полностью признал и указал место сокрытия орудия преступления.

В рамках расследования уголовного дела проведены судебные экспертизы, добыты доказательства виновности обвиняемого, которые легли в основу обвинительного заключения.

Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.