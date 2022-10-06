Якутянин взыскал с больницы деньги на лекарства от коронавируса

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) оставила без изменения решение Хангаласского районного суда, которым на ГАУ «Хангаласская центральная районная больница» возложена обязанность выплатить пациенту не возмещенные денежные средства, потраченные им на приобретение жизненно необходимых лекарственных препаратов, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда, судебные расходы.

Судом установлено, что истец с 3 по 21 декабря 2021 года находился на стационарном лечении от новой коронавирусной инфекции в ГАУ «Хангаласская центральная районная больница». Поскольку на момент лечения назначенный врачом лекарственный препарат «Илсира» (Левилимаб) отсутствовал, истец приобрел 2 упаковки указанного лекарственного препарата за свой счет на сумму 230 000 рублей. В феврале 2022 года ответчик в счет возмещения стоимости лекарственного препарата выплатил истцу 144 000 рублей. В возмещении разницы стоимости препарата истцу было отказано со ссылкой на установленную предельно допустимую цену на лекарственные препараты.

Кроме того, судом установлено, что лекарственный препарат «Илсира» (Левилимаб) входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также включен в перечень лекарственных препаратов, отпускаемых гражданам бесплатно.

Поскольку лечебное учреждение своевременно не обеспечило наличие указанного препарата для нужд пациентов, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья и жизни граждан на территории Муниципального района «Хангаласский улус», судом первой инстанции иск удовлетворен правомерно.

При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) решение Хангаласского районного суда Республики Саха (Якутия) оставила без изменения, а жалобу ответчика без удовлетворения.