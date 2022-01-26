Якутянин взыскал через суд компенсацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности

Истец Ч. обратился в суд с иском к министерству финансов РФ, министерству внутренних дел по Республике Саха (Якутия), указывая на то, что незаконно привлекался к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 166 УК РФ, с просьбой компенсировать моральный вред.

Судом установлено, что постановлением дознавателя отдела дознания отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» от февраля 2021 года в отношении Ч. прекращено уголовное преследование по ч. 1 ст. 166 УК РФ в связи с отсутствием события преступления.

В соответствии со ст. 1070 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный гражданину в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, возмещается за счет казны Российской Федерации в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда.

Факт причинения моральных страданий в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности общеизвестен и в силу ч. 1 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса РФ не нуждается в доказывании.

Суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, взыскал с министерства финансов РФ в пользу Ч. компенсацию морального вреда.