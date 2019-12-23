Якутянин вызвал на поединок Рамзана Кадырова

Он предложил ему сразиться на помосте мас-рестлинга.

Ветеран якутского спорта, трехкратный чемпион Игр Дыгына, мастер спорта республики по мас-рестлингу и якутским прыжкам Иннокентий Макаров бросил вызов главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

Якутянин, который еще и является лидером организации «Ус тумсуу» выпустил видеообращение через социальные сети, где предложил главе региона выйти с ним побороться по правилам мас-рестлинга.

Напомним, накануне Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который ранее нокаутировал Михаила Кокляева. При этом глава Чеченской республики попросил уточнить у бойца, по каким правилам он готов провести бой – по боксу или смешанным единоборствам.