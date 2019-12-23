Якутянин вызвал на поединок Рамзана Кадырова
Он предложил ему сразиться на помосте мас-рестлинга.
Ветеран якутского спорта, трехкратный чемпион Игр Дыгына, мастер спорта республики по мас-рестлингу и якутским прыжкам Иннокентий Макаров бросил вызов главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.
Якутянин, который еще и является лидером организации «Ус тумсуу» выпустил видеообращение через социальные сети, где предложил главе региона выйти с ним побороться по правилам мас-рестлинга.
Напомним, накануне Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который ранее нокаутировал Михаила Кокляева. При этом глава Чеченской республики попросил уточнить у бойца, по каким правилам он готов провести бой – по боксу или смешанным единоборствам.
— Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»? Про себя скажу просто — я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте… И при этом постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения? — написал Кадыров в своем Instagram.
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