Якутянин вызвал на поединок Рамзана Кадырова

View this post on Instagram

Иннокентий Макаров бросил вызов главе Чеченской республики Рамзану Кадырову 😅🔥🔥 • Якутянин предложил встретиться на помосте мас-рестлинга и выяснить сильнейшего😱 • Добавим, что накануне Кадыров бросил вызов бойцу Александру Емельяненко на поединок по правилам бокса или ММА. #масрестлинг @z.a_kadyrov_95 #рамзанкадыров #чечня