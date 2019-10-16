Якутянин выйдет на октагон «Битвы на Амуре»

Якутский боец Герман «Илбис Хаан» БЕРЕЗКИН выступит на турнире по современному панкратиону «Битва на Амуре». Его противником станет чемпион Комсомольска-на-Амуре по кикбоксингу Рамазан МУСАЛИЕВ. Бой состоится 19 октября, сообщает ЯСИА.



Турнир организации MFP пройдет в спорткомплексе «Орлан» Комсомольска-на-Амуре. На официальном счету 28-летнего Германа Березкина — 17 боев, 11 из которых он выиграл. Якутянин является чемпионом и призером Дальнего Востока по ММА, победителем международных турниров. На данный момент проходит подготовительные сборы в Хабаровске.



Его сопернику Рамазану Мусалиеву 30 лет, он провел 5 боев, в двух из них потерпел поражение. Является победителем турниров «Битва на Амуре».

В этот же день на октагон в битве за пояс MFP выйдет уроженец Томпонского района Узаир Абдураков.