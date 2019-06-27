Якутянин вышел из тюрьмы и сразу ограбил человека

Экипаж отдела вневедомственной охраны во время нахождения на маршруте патрулирования получил ориентировку дежурного ПЦО ЯОВО о совершении грабежа в подъезде одного из домов по улице Лермонтова Якутска.

К оперативно прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратился 55-летний мужчина и пояснил, что он стал жертвой грабителя в подъезде своего дома. Когда потерпевший ключом открывал дверь домофона, злоумышленник из заднего кармана его брюк выхватил кошелек, в котором находились паспорт, водительское удостоверение, деньги в сумме 20000 рублей и скрылся.Зафиксировав приметы нападавшего, экипаж Росгвардии приступил к его розыску.

При отработке близлежащих домов и дворовых территорий сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, выходящего из-под дома по улице Петра Алексеева. Заметив патруль, подозреваемый попытался скрыться, но был сразу задержан. Прибывшие к месту задержания полицейские изъяли у задержанного часть денег в сумме 16000 рублей. Также росгвардейцами было установлено место под домом, где подозреваемый выбросил кошелек с документами, который также изъят следственной группой.

В отношении 35-летнего недавно освободившегося из мест лишения свободы уроженца Кобяйского района проводится проверка.