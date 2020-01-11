Якутянин выиграл турнир по вольной борьбе в Красноярске

Уроженец Аллаиховского улуса Якутии Максим ТОЛМАЧЕВ стал обладателем золотой медали открытого всероссийского турнира на призы Академии Дмитрия Миндиашвили в Красноярске. В финале он одолел соперника на туше после четырехбального броска, сообщает ЯСИА.

Выпускник якутского Училища олимпийского резерва Максим Толмачев (97 кг) выиграл у всех соперников с уверенным преимуществом. В финале он встретился с победителем международного турнира памяти Юрия Власко в Бурятии Эриком ДЖИОЕВЫМ. Якутянин, опережая при счете 3:2, исполнил бросок на четыре балла и поймал оппонента на туше. Он единственным из 21 борца республики стал обладателем золотой медали и получил право выступить на голден гран-при памяти Ивана Ярыгина, который пройдет в конце января в Красноярске.

Другой якутский тяжеловес Ньургун СЕРГИН из Сунтарского улуса уступил в финале представителю Иркутска Юрию ИВАНОВУ и стал обладателем серебряной медали.