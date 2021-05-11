Якутянин выиграл суд против «Почты России»

Житель Якутии обратился с иском в суд по факту возмещения вреда, вследствие потери посылки из Америки.

Судом установлено, что потребитель в октябре 2019 года в интернет-магазинах совершил покупку детских товаров на сумму более 500 долларов. Отдельно потребителем были оплачены почтовые расходы и услуги посредника в размере более 100 долларов. Посылке был присвоен трек-номер, в декабре 2019г. посылка пересекла границу Российской Федерации. В январе 2020г. в связи с отсутствием сведений о дальнейшей обработке и пересылке посылки, посылка признана утерянной.

На судебном заседании Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) дано заключение о том, что исковые требования истца являются законными и обоснованными.

Решением суда требования потребителя к АО «Почта России» удовлетворены частично и суд взыскал в пользу потребителя: 57 561,38 рублей размер причиненных убытков, 5 000 рублей компенсация морального вреда, 15 000 рублей судебные расходы на услуги представителя, штраф в размере 31 280,69 рублей, всего 108 840,07 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.