11.04.2023
16:20
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Общество

Якутянин выиграл миллион, купив билет за 100 рублей

Клиент Почты России из Якутска стал лотерейным миллионером.

Клиент Почты России из Якутска стал миллионером в лотерее «Мечталлион», купив билет в почтовом отделении. Он обошёлся счастливчику в 100 руб.

В апреле обладателями выигрыша в размере 1 млн рублей стали девять клиентов Почты России из Астраханской, Калининградской, Московской, Мурманской, Ростовской, Томской областей, Красноярского края, Ханты-Мансийского АО — Югры и Республики Саха (Якутия).

По статистике государственных лотерей в 2023 г. самые крупные выигрыши в размере более 7,6 млн среди клиентов Почты России есть в Пермском крае и Волгоградской области.

В почтовых отделениях жители Якутии могут приобрести билеты тиражных и моментальных лотерей. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов — это вклад в развитие отечественного спорта. Трансляции розыгрышей тиражей флагманской лотереи «Мечталлион» можно увидеть каждое воскресенье на Первом канале.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Почта России»
Один комментарий на «Якутянин выиграл миллион, купив билет за 100 рублей»
  1. Александр 11.04.2023 16:33

    Мало… + налог На авто не хватит…

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