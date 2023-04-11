Якутянин выиграл миллион, купив билет за 100 рублей

Клиент Почты России из Якутска стал лотерейным миллионером.

Клиент Почты России из Якутска стал миллионером в лотерее «Мечталлион», купив билет в почтовом отделении. Он обошёлся счастливчику в 100 руб.

В апреле обладателями выигрыша в размере 1 млн рублей стали девять клиентов Почты России из Астраханской, Калининградской, Московской, Мурманской, Ростовской, Томской областей, Красноярского края, Ханты-Мансийского АО — Югры и Республики Саха (Якутия).

По статистике государственных лотерей в 2023 г. самые крупные выигрыши в размере более 7,6 млн среди клиентов Почты России есть в Пермском крае и Волгоградской области.

В почтовых отделениях жители Якутии могут приобрести билеты тиражных и моментальных лотерей. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов — это вклад в развитие отечественного спорта. Трансляции розыгрышей тиражей флагманской лотереи «Мечталлион» можно увидеть каждое воскресенье на Первом канале.