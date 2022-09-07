Якутянин выиграл международный Кубок Колмар по мас-рестлингу во Владивостоке

В соревнованиях приняли участие представители 15 зарубежных стран

Международный турнир — кубок «Колмар» по мас-рестлингу — завершился во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Турнир по программе должен был состояться еще вчера, но из-за неблагоприятной погоды в столице Приморья, соревнования провели лишь сегодня.

Это был уже четвертый турнир рамках ВЭФ – международный кубок «Колмар» по мас-рестлингу. Гостей и участников турнира поприветствовали глава Якутии Айсен Николаев и председатель совета директоров группы компаний «Колмар» Анна Цивилева.

В соревнованиях приняли участие представители 15 зарубежных стран: Анголы, Армении, Венгрии, Гаити, Египта, Индии, Казахстана, Колумбии, Кыргызстана, Монголии, Нигерии, Пакистана, Словакии, Туркменистана и Узбекистана.

По итогам прошедшего турнира две золотые медали у мужчин завоевали российские мадьыны, сообщил «Спорт Якутии» главный судья Арнольд Мохов. Так чемпион России и мира этого года Валерий Никаноров из Якутии первенствовал в весовой категории до 75 кг. В финале якутянин победил соперника из Анголы. А в категории до 90 кг победителем стал Егор Дегтярев из Московской области. Среди женщин золото в категории до 65 кг выиграла Гульножа Режабова из Узбекистана. Россиянка Екатерина Фрыгина уступила ей в финале.

Победители и призеры:

До 75 кг:

Валерий Никаноров (Россия)

Марио Галинья (Ангола)

Самуэль Адеола (Нигерия), Пал Андрас Янос (Венгория)

До 90 кг:

Егор Дегтярев (Россия)

Оливер Курек (Словакия)

Азат Таштанбеков (Венгрия)

Расул Масуд (Пакистан)

До 65 кг (женщины:)