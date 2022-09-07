Якутянин выиграл международный Кубок Колмар по мас-рестлингу во Владивостоке
В соревнованиях приняли участие представители 15 зарубежных стран
Международный турнир — кубок «Колмар» по мас-рестлингу — завершился во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Турнир по программе должен был состояться еще вчера, но из-за неблагоприятной погоды в столице Приморья, соревнования провели лишь сегодня.
Это был уже четвертый турнир рамках ВЭФ – международный кубок «Колмар» по мас-рестлингу. Гостей и участников турнира поприветствовали глава Якутии Айсен Николаев и председатель совета директоров группы компаний «Колмар» Анна Цивилева.
В соревнованиях приняли участие представители 15 зарубежных стран: Анголы, Армении, Венгрии, Гаити, Египта, Индии, Казахстана, Колумбии, Кыргызстана, Монголии, Нигерии, Пакистана, Словакии, Туркменистана и Узбекистана.
По итогам прошедшего турнира две золотые медали у мужчин завоевали российские мадьыны, сообщил «Спорт Якутии» главный судья Арнольд Мохов. Так чемпион России и мира этого года Валерий Никаноров из Якутии первенствовал в весовой категории до 75 кг. В финале якутянин победил соперника из Анголы. А в категории до 90 кг победителем стал Егор Дегтярев из Московской области. Среди женщин золото в категории до 65 кг выиграла Гульножа Режабова из Узбекистана. Россиянка Екатерина Фрыгина уступила ей в финале.
Победители и призеры:
До 75 кг:
- Валерий Никаноров (Россия)
- Марио Галинья (Ангола)
- Самуэль Адеола (Нигерия), Пал Андрас Янос (Венгория)
До 90 кг:
- Егор Дегтярев (Россия)
- Оливер Курек (Словакия)
- Азат Таштанбеков (Венгрия)
- Расул Масуд (Пакистан)
До 65 кг (женщины:)
- Гульножа Режабова (Узбекистан)
- Екатерина Фрыгина (Россия)
- Цордаш Синтия (Венгрия)
- Зидабазаар Сарантуя (Монголия)
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