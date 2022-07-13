13.07.2022
16:27
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Общество

Якутянин второй раз поехал на спецоперацию

Наш земляк nurgun_irlandes передает привет из ЛНР, после короткого перерыва, отважный якутянин снова отправился на спецоперацию — передает общественная организация “ҮС” түмсүү в соцсети:

Саха уола @nurgun_irlandes ЛНР — тан,
иккиһин спецоперацияҕа баран иһэн,
билигин бу ыытта. Этэҥҥэ кытаат! 🌪

Наш земляк @nurgun_irlandes передаёт
привет из ЛНР. После короткого отдыха
снова на спецоперацию.

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети

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