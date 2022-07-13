Якутянин второй раз поехал на спецоперацию

Наш земляк nurgun_irlandes передает привет из ЛНР, после короткого перерыва, отважный якутянин снова отправился на спецоперацию — передает общественная организация “ҮС” түмсүү в соцсети: Саха уола @nurgun_irlandes ЛНР — тан,

иккиһин спецоперацияҕа баран иһэн,

билигин бу ыытта. Этэҥҥэ кытаат! 🌪 Наш земляк @nurgun_irlandes передаёт

привет из ЛНР. После короткого отдыха

снова на спецоперацию.

Фото: Из соцсетей Источник: Соцсети

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