Якутянин втайне от бывшей жены продал ее авто

В дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница, которая сообщила о краже своего автомобиля «Тойота Аллион». Потерпевшая уточнила, что временно оставила машину у своего бывшего супруга. Вернувшись, она обнаружила пропажу автомашины.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению кражи бывшего супруга потерпевшей 39-летнего безработного уроженца Чурапчинского района.

Установлено, что мужчина втайне от бывшей жены сбыл принадлежащий ей автомобиль за 430 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрен наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.