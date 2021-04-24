Якутянин вошел в тройку лучших монтажников России!

Строительная отрасль была, есть и будет локомотивом экономики. Профессионалы высокого класса, использующие свои знания и опыт для развития строительной индустрии в соответствии с мировыми тенденциями составляют главный потенциал отрасли.

В 2021 году работники строительной сферы Якутии отмечают 85-летний юбилей. И год начался с побед и признания профессионального мастерства Николая Жиркова — работника одной из крупнейших строительных компаний республики ООО «Адгезия» (генеральный директор Ариан Габышев) на российском уровне.



Напомним, Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 8 апреля 2021 года организовала Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Строймастер-2021». В номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций Дальнего Востока» Николай одержал уверенную победу и был удостоен чести защищать весь округ в той же номинации на международном строительном чемпионате и Всероссийском (финальном) этапе национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер», которые проходили в г. Сочи с 19 по 24 апреля 2021 года.

В течение этих дней на площадке парка науки и искусств «Сириус» боролись десять победителей окружных этапов национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер». Организовав свое рабочее место, каждый выполнял теоретические и практические задания. Члены жюри оценивали профессиональные знания и навыки конкурсантов, соблюдение технологий при выполнении практического задания, соблюдение техники безопасности и охраны труда, а также качество выполненной работы.



На торжественной церемонии награждения на сцене концертного зала «Роза Холл» к победителям и участникам чемпионата обратился директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров. Он отметил, что мероприятие стало праздником строительства, профессиональных компетенций и достижений. Участников Чемпионата и конкурса «Строймастер» также поздравил исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин.



Ведущие церемонии Дмитрий Губерниев и Светлана Зейналова пригласили для награждения на сцену победителя и призеров конкурса «Строймастер» в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций».

Ими стали:

первое место – Дмитрий Сабадырь, ООО «СК Тектон», Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», г. Красноярск;

второе место – Николай Лебедев, ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», Ассоциация «Строители Тульской области», г. Тула;

третье место – Николай Жирков, ООО «Адгезия», Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии», г. Якутск.

Помимо дипломов и медалей монтажники, занявшие первое, второе и третье места, получат денежные премии в размере 200 тыс. рублей, 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно.



Николай начал осваивать профессию в возрасте 14 лет, его родители также работают в строительной отрасли республики. Он уверен, что выбранная профессия сформировала его жизненный путь. Секрет успеха семьи Николая – это усердный добросовестный труд и обязанность доводить работу до конца. В планах на будущее молодого строителя — набираться опыта, улучшать качество и увеличивать объёмы работ, а также достигать новых карьерных высот в своей родной компании ООО «Адгезия», которая является настоящей кузницей местных кадров строительной отрасли Якутии.

Ил Дархан Айсен Николаев ставит приоритетной задачу усиления работы по подготовке местных кадров правительством Республики Саха (Якутия) во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о необходимости разработки программ профессиональной подготовки по профессиям и повышения квалификации рабочих для строительной отрасли. Распоряжением главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева были перераспределены бюджетные ассигнования для обеспечения расходов на переподготовку кадров для строительной отрасли. Ассоциацией СРО «Союз строителей Якутии» проводится комплекс мер для преобразования и улучшения ситуации в отрасли, в том числе в сфере независимой оценки квалификации для повышения статуса специалистов на строительной площадке. Задачи, поставленные главой региона строительному комплексу Якутии, успешно реализуется.