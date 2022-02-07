Якутянин Владислав Соколов в американском журнале!

Музыкант Владислав СОКОЛОВ поделился с подписчиками своими работами для американского журнала MODIC @modicmagazine. SakhaLife известно, что Владислав учился в Якутском музыкальном колледже им. М.Н. Жиркова на отделении вокала, затем в эстрадно-джазовом отделении, юноша также был ударником рок-группы Mortal Ray и записал песню вместе с Надиной ЭЛЬПИС. Вот уже несколько лет молодой человек живет в Санкт-Петербурге.

SakhaLife связался с Владом, чтобы узнать подробности о съемке в американском журнале.

Как оказалось, журнал вышел еще в 2019 году, но молодой человек решился показать работы лишь сейчас:

— Я просто боялся выложить работы. Сейчас хочу изменить формат Инстаграм и выкладывать работы, – поделился Влад.

Сама история похожа на американскую мечту. Все началось с того, что юноша работал управляющим в кафе «Фартук» Якутска, где его заметила визажист Мария ТАРКАЕВА. Внешность Влада зацепила, и впоследствии Мария специально разыскала аккаунт юноши, чтобы предложить фотосессию.

Первая фотосессия была в образе «Маленький принц». Эти работы увидели стилист Бема ЛАЗАРЕВА и фотограф Наталья ЕВСЕЕВА. Профессионалы своего дела, они оценили потенциал модели. И предложили через Марию крупный проект.

— Я решил не отказываться. В процессе фотосессии мне сказали, что эти работы попадут в американский журнал. Если жизнь дает тебе шанс, то это не случайность! Любое знакомство – это приобретение, а приходит оно тогда, когда ты перестаешь искать. Они раскрыли меня как модель, помогли поднять самооценку, — вспоминает Влад.

После этой фотосессии на Влада обратила внимание директор модельного агентства PRO MODELS Сардана ПОРЯДИНА.

— И так, благодаря новым знакомствам с творческими людьми, я иду дальше. А когда такие люди объединяются, то могут воплотить силу красоты, — считает модель.

У Владислава Соколова впереди еще много фэшн проектов, о которых мы скоро услышим. Однако красивый молодой человек не забывает и о музыке. Сейчас он работает над созданием альбома. Наш герой любит экспериментировать и ломать стереотипы.

— Я бы хотел сказать людям, когда судьба дает шанс, нужно хвататься за него всеми руками! Потому что, в мире ничего не происходит просто так. Любое случайное знакомство и предложение, к чему-то нас приведет.

Желаем Владу успехов и с нетерпением ждем выхода нового альбома!