Якутянин Валерий Кузаков стал победителем «Голос. Дети»!

10-летний Валерий Кузаков, родившийся в Якутске и сейчас проживающий в Москве, уверенно прошёл все этапы музыкального шоу, начиная от «слепых» прослушиваний и до финала. На протяжении программы он удивлял зрителей исполнением сложных арий итальянских артистов. Его наставником на программе стала российская певица Пелагея.

24 мая 2019 года состоялся спецвыпуск 6 сезона проекта «Голос. Дети». Победителями шоу были объявлены все 9 финалистов шоу, включая и Валерия Кузакова! Победители получили и денежный приз.

«Мы с компанией Talpa – людьми, которые придумали этот формат, – обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории «Голоса», победителем проекта становится Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова», – сказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Валера с детства увлекается академическим вокалом. В его репертуаре народные песни, песни Муслима Магомаева и Иосифа Кобзона. У мальчика есть заветная мечта — побывать в Якутии, где он родился и где выросли и познакомились его родители.

В копилке Валеры победа в телевизионном конкурсе «Юная звезда» на канале «Звезда», финал которого состоялся 4 ноября 2018 года. Валера Кузаков также стал лауреатом 1 степени Международного конкурса «Посвящение великим мастерам» имени Елены Образцовой, Всероссийского отборочного конкурса «Земля Талантов», Межрегионального фестиваля «Венок дружбы», а также победителем X юбилейного Московского фестиваля детской патриотической песни на премию «Офицеры России», международного вокального конкурса имени И. Дунаевского «Веселый ветер» в трех номинациях (народный, эстрадный и академический вокал), получив главный приз – поездку в Словению в 2019 году на одноименный конкурс.