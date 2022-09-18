18.09.2022
17:19
154
Спорт
Якутянин Валерий Ергалов — чемпион Европы по боевому самбо
В Сербии в городе Нови-Сад проходит чемпионат Европы по боевому самбо. В Третий день соревнований в весовой категории до 58 кг победителем стал боец из Якутии Валерий Ергалов. В финале наш спортсмен победил соперника из Армения болевым приемом.
Источник: "Спорт Якутии"
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