Якутянин в пьяном угаре зарезал сына

Верхоянская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. А. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что подсудимый, в апреле 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры нанес своему сыну не менее 4 ударов ножом в область шеи и грудной клетки. В результате полученных ранений потерпевший скончался в короткий промежуток времени на месте происшествия.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Уголовное дело расследовано Верхоянским МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия).