Якутянин в числе победителей «Лидеров России»

17 марта состоялась торжественная церемония закрытия финала Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. Заключительный этап проходил с 13 марта в Сочи, в нем приняли участие 300 конкурсантов. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Якутянин Григорьев Евгений Николаевич (ООО «Саха паркинг») вошел в число 104 победителей конкурса. Фото лидерыроссии.рф Источник: Сетевое издание SAKHALIFE

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