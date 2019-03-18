Якутянин в числе победителей «Лидеров России»

17 марта состоялась торжественная церемония закрытия финала Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. Заключительный этап проходил с 13 марта в Сочи, в нем приняли участие 300 конкурсантов. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.
Якутянин Григорьев Евгений Николаевич (ООО «Саха паркинг») вошел в число 104 победителей конкурса.
Фото лидерыроссии.рф
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE