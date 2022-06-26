Якутянин установил флаг на вершине Эльбруса

Якутский альпинист установил флаг игры «Дети Азии» на вершине Эльбруса. Как сообщает «Якутия24», Виталий Струк прошел путь в одиночку, ему не помешали ни сильный ветер, ни сложные погодные условия.

Фото: тгк "Якутия24" Источник: тгк "Якутия24"

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