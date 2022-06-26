26.06.2022
11:55
232
Спорт
Якутянин установил флаг на вершине Эльбруса
Якутский альпинист установил флаг игры «Дети Азии» на вершине Эльбруса. Как сообщает «Якутия24», Виталий Струк прошел путь в одиночку, ему не помешали ни сильный ветер, ни сложные погодные условия.
Фото: тгк "Якутия24"
Источник: тгк "Якутия24"
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