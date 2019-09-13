Якутянин уличен во лжи

Прокуратура Нерюнгри провела проверку по факту дачи свидетелем заведомо ложных показаний в суде.

Установлено, что в мае 2019 года Нерюнгринский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В судебном заседании свидетель, являющийся приятелем подсудимого, дал показания о непричастности подсудимого к совершению преступления, изменив свои показания, данные им в ходе предварительного расследования.

Суд при вынесении приговора критически отнесся к показаниям свидетеля, признав их недостоверными.

Приговор обжалован осужденным в Верховный Суд Республики Саха (Якутия). По результатам рассмотрения уголовного дела суд апелляционной инстанции оставил обвинительный приговор Нерюнгринского городского суда без изменения.

Материалы в отношении свидетеля, давшего в суде заведомо ложные показания, прокуратурой города направлены в следственный отдел по г. Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 Уголовного кодекса РФ – заведомо ложные показания свидетеля в суде.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города