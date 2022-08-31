Якутянин украл у знакомой деньги, которая по глупости сообщила ему пин-код

В Намском районе осужден мужчина, совершивший кражу денег с банковского счета.

Прокуратура Намского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что подсудимый в мае 2022 года, находясь в жилом доме своей знакомой женщины, продолжительное время распивал с ней алкогольные напитки. В ходе застолья женщина, сообщив пароль банковской карты, неоднократно отправляла мужчину в магазин за спиртным. Воспользовавшись этим, мужчина в одном из банкоматов с. Намцы совершил 4 операции по списанию денежных средств со счета потерпевшей. Сумма хищения составила 10 700 рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя, наличия непогашенной судимости назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.