Якутянин украл у собутыльницы породистую собаку в подарок жене!

В ОМВД России по Алданскому району поступило заявлением от жительницы г. Алдана о краже из её дома денег, телефона и собаки породы пекинес.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Алданскому району установлен ранее судимый 32-летний уроженец Читинской области.

Установлено, к потерпевшей пришла в гости её приятельница, которая привела с собой своего знакомого. В ходе застолья они распивали алкогольные напитки. Во время трапезы мужчина лег спать, подруга осталась за столом, а хозяйка квартиры ушла в соседний дом, где ранее проживали её родители, чтобы прибраться. Вскоре подозреваемый проснулся и, воспользовавшись отсутствием хозяйки, похитил 2500 рублей из кошелька потерпевшей, смартфон, а также собаку породы пекинес, после чего скрылся. Похищенные деньги он сразу же потратил на покупку алкоголя. По словам злоумышленника, он похитил пекинеса, чтобы подарить своей жене, которая хотела породистую маленькую собаку.

Всё похищенное изъято, питомец возвращен законной владелице. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».