Якутянин украл дорогостоящие духи, чтобы подарить девушке

В дежурную часть полиции Нерюнгринского района поступило сообщение о краже товара из магазина парфюмерии. Неизвестный похитил дорогостоящие духи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен подозреваемый. Им оказался 32-летний мужчина, ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Установлено, что злоумышленник находился проездом в г. Нерюнгри — он со своей девушкой направлялся из г. Якутска в г. Благовещенск. В одном из магазинов торгового центра мужчина незаметно похитил духи. По его словам, он совершил кражу парфюмерии, чтобы сделать подарок своей девушке. Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска, как только вернулся в г. Якутск.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».