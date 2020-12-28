Якутянин угрожал инспектору ДПС

Прокуратура Кобяйского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

В суде установлено, что подсудимый, весной текущего года управляя транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Кобяйскому району. При этом, не соглашаясь с решением представителя власти об оформлении в отношении него протокола об административном правонарушении, он высказал в адрес сотрудника полиции угрозы применения насилия.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.