06.07.2022
17:58
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Общество

Якутянин, участвующий в СВО, представлен к медали Суворова

Уроженец села Кюндядя Нюрбинского района Иван Семёнов, участвующий в специальной военной операции на территории ЛНР и ДНР, представлен к медали Суворова — сообщает телеграм-канал Говорит Нюрба.

9 июня 2022 года в ходе наступательного боя он уничтожил не менее 17 человек живой силы противника, 2 долговременные огневые точки и спас танк от массированного огня. Углубившись в оборону противника и обратив его в бегство, он позволил штурмовой группе занять стратегически важный рубеж.

Фото: https://t.me/nurba_news
Источник: https://t.me/nurba_news

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