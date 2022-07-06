Якутянин, участвующий в СВО, представлен к медали Суворова

Уроженец села Кюндядя Нюрбинского района Иван Семёнов, участвующий в специальной военной операции на территории ЛНР и ДНР, представлен к медали Суворова — сообщает телеграм-канал Говорит Нюрба.

9 июня 2022 года в ходе наступательного боя он уничтожил не менее 17 человек живой силы противника, 2 долговременные огневые точки и спас танк от массированного огня. Углубившись в оборону противника и обратив его в бегство, он позволил штурмовой группе занять стратегически важный рубеж.