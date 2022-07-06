06.07.2022
17:58
385
Общество
Якутянин, участвующий в СВО, представлен к медали Суворова
Уроженец села Кюндядя Нюрбинского района Иван Семёнов, участвующий в специальной военной операции на территории ЛНР и ДНР, представлен к медали Суворова — сообщает телеграм-канал Говорит Нюрба.
9 июня 2022 года в ходе наступательного боя он уничтожил не менее 17 человек живой силы противника, 2 долговременные огневые точки и спас танк от массированного огня. Углубившись в оборону противника и обратив его в бегство, он позволил штурмовой группе занять стратегически важный рубеж.
Фото: https://t.me/nurba_news
Источник: https://t.me/nurba_news
#республика саха (якутия)#спецоперация#Якутия#Якутянин участвующий в СВО представлен к медали Суворова
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