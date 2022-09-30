Якутянин участвует в главных стрелковых соревнованиях России по снайпингу!



В финал V Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние дистанции, которые пройдут с 7 по 8 октября в Екатеринбурге, попали Геннадий Семенов, Александр Дубонос, Александр Данилов, Кэскил Дарбасова, Сергей Яковлев из Якутска.

Примечательно, что юбилейный чемпионат проводится в год 90-летия со дня

установления в СССР почетного звания «Ворошиловский стрелок». Принимать

участие в открытии соревнований будет Герои Российской Федерации

Владимир Шаманов.

Участников финала ожидают непростые упражнения на дистанциях от 300 до

1200 метров. Движущиеся, и внезапно поднимающиеся мишени, стрельба из

неустойчивых положений и новые локации дадут возможность гражданским и

военным снайперам продемонстрировать свои навыки и определить сильнейших

стрелков-высокоточников нашей страны.

Соревнования проводятся «Федерацией высокоточной стрельбы России»

совместно с Ассоциацией тактической стрельбы «РосСнайпинг» при поддержке

Министерства обороны, Министерства спорта Российской Федерации, ДОСААФ

России, Правительства Свердловской области и города Екатеринбурга.

За призовые места в самых массовых российских соревнованиях по снайпингу

будут бороться 100 стрелков из более чем 50 субъектов Российской

Федерации.

Пожелаем нашему земляку поймать направление ветра и показать достойный

результат.