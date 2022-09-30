Якутянин участвует в главных стрелковых соревнованиях России по снайпингу!
В финал V Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние дистанции, которые пройдут с 7 по 8 октября в Екатеринбурге, попали Геннадий Семенов, Александр Дубонос, Александр Данилов, Кэскил Дарбасова, Сергей Яковлев из Якутска.
Примечательно, что юбилейный чемпионат проводится в год 90-летия со дня
установления в СССР почетного звания «Ворошиловский стрелок». Принимать
участие в открытии соревнований будет Герои Российской Федерации
Владимир Шаманов.
Участников финала ожидают непростые упражнения на дистанциях от 300 до
1200 метров. Движущиеся, и внезапно поднимающиеся мишени, стрельба из
неустойчивых положений и новые локации дадут возможность гражданским и
военным снайперам продемонстрировать свои навыки и определить сильнейших
стрелков-высокоточников нашей страны.
Соревнования проводятся «Федерацией высокоточной стрельбы России»
совместно с Ассоциацией тактической стрельбы «РосСнайпинг» при поддержке
Министерства обороны, Министерства спорта Российской Федерации, ДОСААФ
России, Правительства Свердловской области и города Екатеринбурга.
За призовые места в самых массовых российских соревнованиях по снайпингу
будут бороться 100 стрелков из более чем 50 субъектов Российской
Федерации.
Пожелаем нашему земляку поймать направление ветра и показать достойный
результат.
+7 (999) 174-67-82
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