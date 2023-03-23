23.03.2023
15:00
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Общество
Якутянин убежден, что с лошадьми можно договориться
Житель Якутии продемонстрировал навыки своей дрессированной лошади.
В соцсетях опубликовали видео, где житель Якутии демонстрирует навыки своей дрессированной лошадки. Копытное слушается хозяина не хуже собаки: лежит и встает по команде.
«Как ты его заставляешь улечься?» — удивляется автор видео, мужчина отвечает, что просто дает команду «лежать». Судя по кадрам, лошадь так реагирует на натяжение вожжей.
Считается, что существует два метода дрессировки — кнутом и пряником, то есть в случае выполнения необходимых команд животное поощряют, в случае неподчинения — наказывают. Лошадь в этом видео явно заслужила свой пряник в виде сена.
Фото: видео - соцсети
Источник: тгк SAKHAPRESS
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