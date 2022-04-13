Якутянин принуждал девушку к сексу, шантажируя ее интимными фото и видео

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Ленска по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 133 УК РФ – понуждение лица к половому сношению путем шантажа.

По данным следствия, на протяжении нескольких дней посредством переписки в мессенджере мужчина требовал сексуальной близости от 24-летней девушки, с которой ранее состоял в близких отношениях.

При этом он шантажировал ее тем, что в случае отказа распространит компрометирующие ее фото и видео интимного характера, которые снял ранее с согласия девушки.

Потерпевшая не стала терпеть угрозы и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Следователи в настоящее время проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.

Необходимо отметить, что за совершение указанных действий мужчине грозит наказание в виде денежного штрафа в размере до 120 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до одного года.