01.02.2022
16:49
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Спорт

Якутянин стал призером первенства России по легкой атлетике ☺👍

Бронзовой награды первенства России по легкой атлетике U-18 удостоился якутский спортсмен Данил Андросов. Он поднялся на пьедестал почета среди спортсменов по прыжкам в длину, сообщает ЯСИА.

Первенство страны проходило в Пензе, где принимают участие юноши до 18 лет со всей страны. Медаль Якутии принес Данил Андросов. В прыжках в длину у юношей лучший показатель продемонстрировал москвич Максим Марфин (7,15 метра), второе место занял Тимофей Ефремов, уступив победителю только 1 см. А бронзовой наградой отметился якутский спортсмен Данил Андросов, который прыгнул 7,01 метра.

Спортсмен из Таттинского улуса является лидером республики в своем возрасте. Он также становился в прошлом году призером Игр Манчаары по прыжкам «кылыы» среди юношей.

Фото: ЯСИА
Источник: Дьулустаан Сергеев, ЯСИА
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