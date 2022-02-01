01.02.2022
16:49
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Спорт
Якутянин стал призером первенства России по легкой атлетике ☺👍
Бронзовой награды первенства России по легкой атлетике U-18 удостоился якутский спортсмен Данил Андросов. Он поднялся на пьедестал почета среди спортсменов по прыжкам в длину, сообщает ЯСИА.
Первенство страны проходило в Пензе, где принимают участие юноши до 18 лет со всей страны. Медаль Якутии принес Данил Андросов. В прыжках в длину у юношей лучший показатель продемонстрировал москвич Максим Марфин (7,15 метра), второе место занял Тимофей Ефремов, уступив победителю только 1 см. А бронзовой наградой отметился якутский спортсмен Данил Андросов, который прыгнул 7,01 метра.
Спортсмен из Таттинского улуса является лидером республики в своем возрасте. Он также становился в прошлом году призером Игр Манчаары по прыжкам «кылыы» среди юношей.
Фото: ЯСИА
Источник: Дьулустаан Сергеев, ЯСИА
#Данил Андросов#легкая атлетика#прыжки в длину#Якутские спортсмены#Якутянин стал призером первенства России по легкой атлетике
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