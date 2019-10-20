Якутянин стал первым на Кубке мира по пауэрлифтингу

Блестящий результат на Кубке мира по пауэрлифтингу показал исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егор Фролов, став первым в весовой категории до 140 кг по жиму лёжа и выполнил нормативы мастера спорта.

Вот как прокомментировал победу руководителя тренер Игорь Аникин: «С Егором Алексеевичем мы шли к этому достижению 4 года. Это его первая победа на столь высоком уровне. Все предыдущие были районного масштаба, так как из за большой производственной загруженности не было возможности выехать даже на республиканские соревнования. Тем ценнее для нас данная победа. Мне интересно заниматься с этим спортсменом, так как он дисциплинированный, упорный и уверенно идет к намеченной цели, сказывается и тот факт, что в молодости Егор Алексеевич стал кандидатом в мастера спорта по боксу. Ежегодно в декабре фитнес –клуб «Sportland» проводит соревнования по Русскому жиму и Егор Фролов, победитель и рекордсмен этого вида, уже начал подготовку к турниру. Я уверен, что он будет прогрессировать и улучшать свои достижения».

Якутяне выступали на Кубке мира от фитнес-клуба «Sportland» ООО «Ассоциации строителей АЯМ», который в феврале текущего года переехал в новое здание.

«Руководство компанией «Ассоциация строителей АЯМ» активно идет навстречу своим землякам в вопросах укрепления здоровья. Наш клуб пользуется большой популярностью у алданцев, и поэтому блестящие результаты на Чемпионате мира, а среди победителей также наши коллеги железнодорожники Владимир Руди и Михаил Воронцов, это не случайность, а закономерность и результат планомерной работы в направлении оздоровления граждан нашего города, — поделился своими размышлениями исполнительный директор Егор Фролов. — Мы старались продумать все до мелочей: новое здание, современное спортивное оборудование, и конечно тренерский состав под руководством профессионального спортсмена, мастера спорта России по пауэрлифтингуИгоря Аникина. Результат не заставил себя ждать. Но главный результат – это, подчеркиваю, здоровье наших земляков.»

Международный турнир по версии WPC/AWPC проходил в г.Благовещенске с 5 по 6 октября.

Справка: Тренер Алданской команды Игорь Аникин — профессиональный спортсмен с 30 –летним стажем работы. Имеет многочисленные достижения в республиканских и российских соревнованиях по пауэрлифтингу. Первым в Якутии с 2014 года стал проводить соревнования по «Русскому жиму». Это уже VI соревнования в Алданском районе. Исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ» и Егор Алексеевич Фролов выполнил 50 повторов со стокилограммовой штангой, установив рекорд Якутии.