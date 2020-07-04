Якутянин стал министром

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал постановление о создании единственного в России Министерства угольной промышленности. Ведомство будет заниматься экономическими вопросами угольной отрасли, консолидировать угольщиков и отстаивать интересы шахтёров Кузбасса.»

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