04.07.2020
22:20
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Политика
Якутянин стал министром
Зампред Ольга Балабкина сообщает:
«Якутянин Андрей Панов возглавит единственное в России Министерство угольной промышленности.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал постановление о создании единственного в России Министерства угольной промышленности. Ведомство будет заниматься экономическими вопросами угольной отрасли, консолидировать угольщиков и отстаивать интересы шахтёров Кузбасса.»
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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