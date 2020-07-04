04.07.2020
22:20
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Политика

Якутянин стал министром

Зампред Ольга Балабкина сообщает:

«Якутянин Андрей Панов возглавит единственное в России Министерство угольной промышленности.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал постановление о создании единственного в России Министерства угольной промышленности. Ведомство будет заниматься экономическими вопросами угольной отрасли, консолидировать угольщиков и отстаивать интересы шахтёров Кузбасса.»

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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