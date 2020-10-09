Якутянин стал мастером спорта

Сотруднику отдела специального назначения УФСИН России по Республике Саха (Якутия) «Белый медведь» Павлу ЧЕРНОГРАДСКОМУ, являющемуся многократным чемпионом и призером Всероссийских и международных соревнований по мас-рестлингу, присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса». Павел Черноградский увлекается мас-рестлингом со школьных лет, большое внимание уделяет повышению уровня своей профессиональной и спортивной подготовки.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх