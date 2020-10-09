09.10.2020
10:20
111
Спорт
Якутянин стал мастером спорта
Сотруднику отдела специального назначения УФСИН России по Республике Саха (Якутия) «Белый медведь» Павлу ЧЕРНОГРАДСКОМУ, являющемуся многократным чемпионом и призером Всероссийских и международных соревнований по мас-рестлингу, присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса».
Павел Черноградский увлекается мас-рестлингом со школьных лет, большое внимание уделяет повышению уровня своей профессиональной и спортивной подготовки.
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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