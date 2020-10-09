09.10.2020
10:20
111

Спорт

Якутянин стал мастером спорта

Сотруднику отдела специального назначения УФСИН России по Республике Саха (Якутия) «Белый медведь» Павлу ЧЕРНОГРАДСКОМУ, являющемуся многократным чемпионом и призером Всероссийских и международных соревнований по мас-рестлингу, присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса».    

Павел Черноградский увлекается мас-рестлингом со школьных лет, большое внимание уделяет повышению уровня своей профессиональной и спортивной подготовки.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх