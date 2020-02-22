Якутянин стал лучшим дворовым тренером России

Тренер Мегино-Кангаласской детско-юношеской спортивной школы по футболу Андрей Слепцов стал победителем Всероссийского конкурса “Лучший дворовый тренер”.

На днях в Ленинградской области прошел IV Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима». Фестиваль в рамках проекта Единой России – «Детский спорт» собрал более 350 школьников из Ленинградской области и 20 регионов России, а также из Словакии и Республики Беларусь. Ребята сразились в турнирах по футболу на снегу, хоккею в валенках, в первенстве по горнолыжному спорту и сноуборду.

Как напомнил член Высшего совета партии «Единая Россия», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, первый фестиваль «Русская зима», когда он еще не стал всероссийским, начинался с хоккея в валенках. «Это была веселая детская игра, и я рад, что она вернулась не только в России», – сказал он.

Гостей поприветствовал и cекретарь регионального отделения партии Сергей Бебенин. «Наш фестиваль собирает очень много друзей. Хочу сказать спасибо тем, кто начинал это проект пять лет назад, а также участникам – учителям, ребятам и их родителям. Вы своим примером помогаете определиться своим сверстникам в жизни. Ведь спорт определяет будущие успехи и в учебе, и в жизни», – сказал он.

По словам Бабенина, только в 2019 году в рамках проекта «Детский спорт» отремонтировано 13 спортивных залов в сельских школах и 1 аудитория перепрофилирована под спортивный зал, приведены в порядок раздевалки и комнаты для хранения инвентаря. С 2014 года было создано почти 300 школьных спортивных клубов, в которых состоит более 40 000 учащихся.

В живописном месте Ленинградской области, на базе всесезонного курорта “Охота Парк”, в рамках Фестиваля проходили соревнования по наиболее популярным видам дворового спорта, культурно-образовательные мероприятия. Здесь были подведены итоги реализации зимнего этапа федерального проекта “Детский спорт” и награждены победители Всероссийского конкурса “Лучший дворовый тренер”.

В число «Лучших дворовых тренеров России» вошёл и наш земляк, тренер Мегино-Кангаласской детско-юношеской спортивной школы по футболу Андрей Слепцов, с чем мы его от всей души поздравляем!

Кандидатуру Андрея Гаврильевича, одного из самых преданных своему делу тренеров республики, отдавшего весь свой опыт и привившего любовь к данному виду спорта детям, представило на конкурс региональное отделение Всероссийской партии «Единая Россия». Высокую награду Андрей Слепцов получил из рук прославленной фигуристки, пропагандиста массового спорта Ирины Родниной.