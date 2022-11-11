Якутянин стал ключевым игроком «Ванкувер Кэнакс»

Якутский хоккеист стал ключевым игроком канадского клуба «Ванкувер Кэнакс» из НХЛ.

Он является вторым по количеству забитых шайб в команде.

Уроженец Якутии Андрей Кузьменко летом этого года подписал контракт с клубом «Ванкувер Кэнакс», играющим в НХЛ. Теперь он является вторым по количеству забитых шайб в команде, сообщает ЯСИА.

Хоккейный клуб «Ванкувер» играет в Тихоокеанском дивизионе НХЛ. После перехода из «СКА» 26-летний Андрей Кузьменко сыграл 14 матчей за новый клуб, и на его счету уже семь забитых шайб. А в матче против «Анахайма» уроженец Якутии отметился хет-триком и спас свой клуб от поражения. Лучше него результаты по забитым шайбам в клубе имеет лишь нападающий из Канады. Якутянин стал ключевым игроком для команды.

Андрей Кузьменко родился в Якутске. С двух лет отец поставил его на коньки. Первые азы хоккея он прошёл именно в столице Якутии. Потом, в начале 2000-х годов, они переехали в Москву, там родители хоккеиста продолжили преподавательскую и тренерскую деятельность. В прошлом году якутянин становился вторым в списке бомбардиров в КХЛ. Андрей Кузьменко является игроком сборной России по хоккею.