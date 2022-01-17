Якутянин стал чемпионом России по стрельбе из лука лиц ПОДА

Сегодня, 17 января завершился финал Чемпионат России по стрельбе из лука лиц среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (блочный лук). В упорной борьбе, чемпионом России стал якутянин Виктор СКРЫБЫКИН. Тренер Петр АНДРОСОВ. Золото якутянин оспаривал в равной схватке с бурятским спортсменом Баиром ШИГАЕВЫМ. Об этом сообщил в своем фейсбуке Николай ДЕГТЯРЕВ, руководитель Федерации профсоюзов Якутии. В Чемпионате России приняли участие около 80 спортсменов.

Фото: из соцсети Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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