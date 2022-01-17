17.01.2022
19:03
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Спорт

Якутянин стал чемпионом России по стрельбе из лука лиц ПОДА

Сегодня, 17 января завершился финал Чемпионат России по стрельбе из лука лиц среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (блочный лук).

В упорной борьбе, чемпионом России стал якутянин Виктор СКРЫБЫКИН. Тренер Петр АНДРОСОВ.

Золото якутянин оспаривал в равной схватке с бурятским спортсменом Баиром ШИГАЕВЫМ.

Об этом сообщил в своем фейсбуке Николай ДЕГТЯРЕВ, руководитель Федерации профсоюзов Якутии.

В Чемпионате России приняли участие около 80 спортсменов.

Фото: из соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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