Якутянин стал чемпионом Международных армейских игр

Выпускник Екюндюнской общеобразовательной школы Вилюйского улуса Семен Кулебякин в составе команды морской пехоты ВМФ России стал чемпионом Международных армейских игр -2019.

На полигоне Балтийского флота Хмелевка в Калининградской области завершился финальный этап Международного конкурса профессионального мастерства среди морских пехотинцев из четырех стран «Морской десант», проводимый в рамках Армейских международных игр-2019.

Команды морских пехотинцев из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла на боевых машинах БТР-82А преодолели все препятствия третьего этапа конкурса – «Эстафеты».

По итогам общих итоговых результатов международного конкурса «Морской десант» победу одержала команда морской пехоты ВМФ России. 2-е место заняла команда морской пехоты Народно-освободительной армии Китая, 3-е место удостоились морские пехотинцы Исламской Республики Иран. Военнослужащие Боливарианской Республики Венесуэла заняли 4 позицию.

В составе команды победителя — якутянин Семен Кулебякин, выпускник 2014 года Екюндюнской школы Вилюйского улуса, нынче сержант, военнослужащий по контракту 155 отдельной бригады морской пехоты г. Владивостока.

Республика гордится такими знаменательными достижениями якутян. Тепло отзываются о Семене Кулебякине и все земляки, отмечая его целеустремлённость и отличные физические данные с детства.

«Семен учился в нашей школе в кадетском классе с 2012 года и окончил 9-й класс в 2016-м году. Учился хорошо, был неизменным командиром взвода. Семен всегда отличался стойким характером, целеустремленностью, всегда мечтал стать военным и много работал над собой. В нем сильно развито чувство ответственности и долга. После 9 класса поступил в ЯКШ, где так же проявил свои лидерские качества. Мы все очень рады успехам Семена. Школа гордится тобой!», — отмечает директор ЕООШ 1992-2017 гг. Дина Балданова.

Желаем Семену Кулебякину новых успехов и отличной службы!