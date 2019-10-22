Якутянин стал чемпионом международного турнира по джиу-джитсу

Воспитанник якутского клуба по бразильскому джиу-джитсу Владимир Пермяков стал победителем турнира Abu Dhabi International Pro Jiu-Jitsu Championship в категории до 69 килограммов, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на «Спорт Якутии».

Отмечается, что Пермяков одержал три досрочные победы болевыми приемами на руку над спортсменами из США и Кореи.

По словам спортсмена, в дальнейшем он бы хотел принять участие в еще одном международном турнире – 7-8 декабря состоится IBJJF International Seoul Open.