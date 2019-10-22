Якутянин стал чемпионом международного турнира по джиу-джитсу
Воспитанник якутского клуба по бразильскому джиу-джитсу Владимир Пермяков стал победителем турнира Abu Dhabi International Pro Jiu-Jitsu Championship в категории до 69 килограммов, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на «Спорт Якутии».
Отмечается, что Пермяков одержал три досрочные победы болевыми приемами на руку над спортсменами из США и Кореи.
По словам спортсмена, в дальнейшем он бы хотел принять участие в еще одном международном турнире – 7-8 декабря состоится IBJJF International Seoul Open.
«Я хочу поблагодарить всех наших друзей, тренеров за подготовку к турниру в Корее. Если будет поддержка, то я бы хотел закрепить свой успех и вновь порадовать наших болельщиков золотой медалью», — приводятся слова Владимира Пермякова.
Фото: Спорт Якутии.
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