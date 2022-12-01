01.12.2022
12:07
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Спорт
Якутянин стал чемпионом Европы по международным шашкам
В Турции завершился чемпионат Европы по международным шашкам среди инвалидов по слуху. Студент СВФУ Александр Ефимов стал чемпионом Европы, выиграл по быстрым и классическим играм. Поздравляем! 🎉
Вот что о шашисте рассказал его тренер, гроссмейстер Петр Ушницкий:
«Когда Александр еще учился в школе, я заметил у него природный талант и желание играть в шашки. В 2014 году он перевелся в коррекционную школу слабослышащих, где я работаю педагогом. Ему было трудно учиться без переводчика, но он очень старался и через год уже стал чемпионом среди юношей».
У Александра Ефимова плодотворный год – он завоевал два «золота» и «серебро» на чемпионате России, «серебро» на чемпионате мира по русским шашкам и сразу две золотые медали чемпионата Европы 🥇🥇
Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии
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