Якутянин стал чемпионом Австралии по вольной борьбе

Георгий Окороков из Амгинского улуса, выступающий на международном уровне за сборную Австралии, стал победителем чемпионата данной страны. Он боролся в весовой категории до 65 кг, сообщает ЯСИА.

Победитель первенства Европы среди юниоров 2015 года Георгий Окороков в финале чемпионата Австралии встретился с Мустафой Резайфара. Первые четыре балла взял соперник, однако уроженец Якутии отыгрался за счет прохода и наката, сравняв счет.

Еще до конца первого периода Окороков довел счет до 10:4 в свою пользу, а соперник повредил ногу, из-за чего был вынужден приостановить борьбу. Таким образом Георгий Окороков смог стать чемпионом Австралии по вольной борьбе.

Напомним, что в апреле этого года он боролся в отборочном этапе на Спортивные игры народов Якутии, где сумел завоевать серебряную медаль и путевку на спартакиаду.