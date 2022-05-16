16.05.2022
17:48
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Спорт

Якутянин стал чемпионом Австралии по вольной борьбе

Георгий Окороков из Амгинского улуса, выступающий на международном уровне за сборную Австралии, стал победителем чемпионата данной страны. Он боролся в весовой категории до 65 кг, сообщает ЯСИА.

Победитель первенства Европы среди юниоров 2015 года Георгий Окороков в финале чемпионата Австралии встретился с Мустафой Резайфара. Первые четыре балла взял соперник, однако уроженец Якутии отыгрался за счет прохода и наката, сравняв счет.

Еще до конца первого периода Окороков довел счет до 10:4 в свою пользу, а соперник повредил ногу, из-за чего был вынужден приостановить борьбу. Таким образом Георгий Окороков смог стать чемпионом Австралии по вольной борьбе.

Напомним, что в апреле этого года он боролся в отборочном этапе на Спортивные игры народов Якутии, где сумел завоевать серебряную медаль и путевку на спартакиаду.

Фото: ЯСИА
Источник: Дьулустаан Сергеев, ЯСИА

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