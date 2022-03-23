Якутянин выиграл в лотерею более 33 млн рублей!

1 ноября 2021 года в государственной лотерее «Бинго-75» был разыгран джекпот в размере 33 460 483 рубля. Победителем 721-го тиража стал Андрей С.* из Республики Саха.

Мужчина приехал в Москву и поделился своей историей выигрыша. Он также рассказал, почему так долго не обращался на оформление в лотерейный центр «Столото».

Для победителя участие в гослотереях давно переросло из хобби в образ жизни. В советское время мужчина следил за розыгрышами, делал записи в тетради и самостоятельно составлял числовые комбинации. Сейчас же он приобретает билеты на сайте «Столото» и проверяет результаты в личном кабинете.

— Покупка билетов для меня — важное занятие. Я сажусь за компьютер и долго выбираю билет. Смотрю, чтобы числа в игровых полях мне визуально нравились. А в этот раз все получилось наоборот: выбрал билет, не глядя, — вспоминает Андрей.

— С начала 2021 года я чувствовал, что удача скоро придет ко мне в руки. Тем более был год Быка. А я по знаку зодиака — Телец. Рогатые помогли мне!

Победитель проверил результаты тиража сразу и подумал, что выигрыш составил 33 000 рублей. Перед Новым годом мужчина с супругой решили получить выигрыш. И тогда его жена обнаружила, что их приз исчисляется миллионами.

— Я схватился за голову! Такая огромная сумма, а я два месяца ее просто игнорировал. Невероятно! — восторгается участник.

— При каждом удобном случае я заходил в личный кабинет и смотрел, не пропал ли мой билет. Вдруг почудилось? Но изо дня в день ничего не менялось.

Супруги внимательно изучили порядок оформления выигрыша и решили совместить приятное с полезным: лично прилететь в лотерейный центр «Столото» и погулять по столице.

— Пока собирались в дорогу, начали мысленно распределять деньги. Старшей дочери поможем закрыть ипотеку и оплатим обучение в медицинском университете. Сын попросил игровую приставку последней модели. Супруга мечтает о двухэтажном доме. А я хочу новую машину и вездеход. Теперь мы сможем заняться реализацией всех желаний! — улыбается мужчина.

Андрей окончил Рижское летно-техническое училище, сейчас работает в авиации. В свободное время ездит на зимнюю рыбалку и охоту. Победитель всей душой любит Якутию за свежий воздух и необычайной красоты природу.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней нашей страны. Деньги идут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры и спорта. Таким образом лотереи вносят существенный вклад в улучшение качества жизни россиян. В среднем победители гослотерей, распространяемых под брендом «Столото», выигрывают 2,83 млрд рублей каждый месяц. Совокупная сумма (разыгранного) призового фонда в гослотереях под брендом «Столото» на конец 2021 года составила более 167 млрд рублей. Общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи свыше 1 000 000 рублей, уже превысило 6 800 человек.