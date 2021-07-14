Якутянин совершил восхождение на Эльбрус!

Предприниматель и общественный деятель Игорь ПАХОМОВ совершил восхождение на Эльбрус – самую высокую точку России и Европы. Как видит читатель, якутянин взял в собой флаг республики.

— Штурмом взяли самую высокую точку в Европе! Я дошел до пика 5642 метра, дочка Диана до высоты 5180, — сообщил SakhaLife Игорь Иннокентьевич. – Было тяжело, нехватка кислорода, долгое размеренное движение, холод. Но дошли! На Эльбрус поднимались в течение трех дней. До этого четыре дня проходили акклиматизацию, поднимались на другие горы до 3800 метров. Это первое восхождение Пахомовых на высокие мировые вершины.

Якутянин взошел на Эльбурс в компании с предпринимателями из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них оказался отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Кати БОБРОВОЙ. Совместное восхождение подружило их, сейчас они расслабляются, приходят в себя.

Супруга, врач Марианна ПАХОМОВА ждет мужа и дочь в Кисловодске.

— Отпуск продолжается. Дальше все вместе поедем в Ингушетию, Чечню и Дагестан, — сообщил Игорь Пахомов.