Героический поступок якутянина в ходе спецоперации на Украине

Уроженец поселка Мохсоголлох совершил героический поступок в ходе спецоперации на Украине Об этом сегодня, 25 марта, сообщило Минобороны РФ, передает ИА REGNUM. Уточняется, что при выполнении боевых задач в составе штурмовой группы в одном из занятых украинскими националистами населенных пунктов командиром отделения, сержантом Валентином Кузаковым была обнаружена тщательно укрепленная позиция противника, представляющая собой прикрытый завалами и минно-взрывными заграждениями жилой дом, подвальные помещения которого были оборудованы для ведения огня из крупнокалиберных пулеметов и ручных гранатометов. Также указывается, что Кузаков, рискуя жизнью с запасом взрывчатых веществ, выдвинулся для уничтожения огневой позиции крупнокалиберного пулемета националистов, несмотря на то, что прилегающие улицы простреливались нацистскими снайперами.

Телеграм-канал Новости Газеты Хангалас связался с главой поселка Мохсоголлох Александром Пермяковым и расспросили подробнее о Валентине Кузакове: «Валентин родился в 2000 году, окончил местную школу. Затем отправился служить в Хабаровский край и остался в армии по контракту. Его мама живет до сих пор в поселке», сообщает тгк Новости Газеты Хангалас